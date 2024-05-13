У Раді пояснили, як відбуватиметься вилучення авто для ЗСУ

З 18 травня набирає чинності новий закон про посилення мобілізації, за яким почнуть діяти нові правила вилучення авто у населення. На користь ЗСУ будуть вилучати транспортні засоби, якщо їх у володінні особи понад два, втім є деякі нюанси.

За новим законом про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, передбачено оновлені правила вилучення транспорту на користь ЗСУ. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що вилучення не будуть мати хаотичний характер.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть в ухилянта конфіскувати авто та водійські посвідчення

Тільки за рішенням суду

Він говорить, що буде постанова Кабінету Міністрів, яка визначатиме, що це буде робити суд і лише на добровільній основі. За його словами, не може бути такого, що ТЦК зупиняє і каже: "о, у тебе два джипи, давайте ми один забираємо". Такого ні зараз не може бути, ні з прийняттям нового закону також цього не відбуватиметься.

Тобто не треба переоформлювати другу автівку. Ми говоримо саме про автівки. Якщо ж питання про екскаватори чи трактори – якась спецтехніка може бути мобілізованою. Але навіть зараз це регулюється: є постанова Кабінету Міністрів щодо мобілізації транспортних засобів. Це чіткий механізм,

– наголосив Федієнко.

Крім того, представник Комітету додав, що заступниця міністра оборони Наталія Калмикова пообіцяла, що документ буде прийнято найближчим часом.

Як вилучатимуть авто для ЗСУ: дивіться відео

Що ще відомо про мобілізацію транспорту