Зараз він перебуває під вартою із можливістю внесення застави. Про це повідомляє AP.

Які звинувачення висунули ексчоловіку Джилл Байден?

У Вілмінгтоні, штат Делавер, 77-річного Вільяма Стівенсона звинуватили у вбивстві першого ступеня.

Повідомляється, що 28 грудня 2025 року поліція прибула на виклик про домашній конфлікт і виявила його 64-річну дружину Лінду Стівенсон без ознак життя. Правоохоронці намагалися надати їй першу допомогу, але безрезультатно.

Стівенсон затриманий після кількатижневого розслідування. Йому висунули обвинувальний акт та відправили до в’язниці Howard Young Correctional Institution.

Суд встановив заставу у розмірі 500 тисяч доларів, яку підозрюваний не зміг внести, тому далі залишився під вартою.

Деталі мотиву та точні обставини смерті поки не оприлюднено. Нараз заплановані слухання та подальші судові процеси.

У некролозі померлу, яка вела бухгалтерський бізнес, називали "сімейно орієнтованою матір’ю та бабусею", а також уболівальницею футбольної команди Philadelphia Eagles.

Що відомо про Вільяма Стівенсона?