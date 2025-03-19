Чи вимагають США від України кроки щодо припинення вогню: Зеленський відповів

Володимир Зеленський увечері 19 березня поговорив із журналістами, передає 24 Канал. Він розповів, чи ставить Америка вимоги до України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Зеленського в ефірі телемарафону.

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Чи ставлять США вимоги до України

Зеленський сказав, що Трамп не тиснув на нього. А розмову з американським президентом назвав чи не найпредметнішою за останній час. І припустив: якби в лідерів не було заплановано інших справ, вони говорили би ще довше.

Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню. А сьогодні ми бачимо саме це так. Від американської сторони ми отримали сигнали про енергетичну тишу – не бити по енергетиці обох країн, енергетичній інфраструктурі,

– сказав президент.

США говорили і про цивільну інфраструктуру. На що Зеленський зауважив: це досить широке поняття.

Тож Україна підготує список об'єктів, які вважає пріоритетними та які вважає належними до цивільної інфраструктури. Це, наприклад, залізниця, портова інфраструктура тощо.

Найближчими днями у Саудівській Аравії пройде зустріч, на якій обговорять ці моменти. Від нашої держави туди поїде технічна група. Сторони зустрінуться у п'ятницю, суботу або неділю.