Вимикатимуть без попередження – графіки не діють, – Київська ОВА про ситуацію зі світлом

В Україні по всіх областях 14 травня ввели аварійні відключення світла. У Київській області також вимикатимуть світло у споживачів.

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що в області вимикатимуть світло без попередження. Крім того, там наразі немає графіків аварійних відключень.

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Яка ситуація зі світлом у Київській області

Руслан Кравченко заявив, що в Київській області введені екстрені відключення світла. За словами посадовця, в енергосистемі країни складна ситуація через постійні ворожі обстріли.

Як повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі, заходи введені розпорядженням НЕК Укренерго.

Світло вимикатимуть без попередження – графіки не діють. Енергетики роблять неможливе, щоб стабілізувати ситуацію,

– наголосив Кравченко.

Очільник Київської ОВА також підкреслив, що кожен з жителів області має підтримати країну. Тому він попросив всіх споживачів скоротити споживання електроенергії.

Кравченко також зауважив, що разом українці допоможуть енергетикам якнайшвидше повернути світло в оселі.

Що відомо про відключення світла в Україні

Укренерго 14 травня повідомило про введення графіків аварійних відключень електроенергії в усіх регіонах України. Це рішення було прийнято у відповідь на значний дефіцит електроенергії в системі, спричинений російськими обстрілами та підвищеним споживанням на тлі похолодання.

У компанії повідомили, що 14 травня з 21:00 до 24:00 в усіх регіонах України будуть здійснюватися контрольовані аварійні відключення електроенергії. Водночас графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть протягом усього дня 15 травня з 00:00 до 24:00.

Водночас компанія YASNO зазначила, що графіків відключення світла не існує. Адже відключення не планові й необхідні для термінового балансування енергосистеми нашої держави.

У компанії закликали українських громадян набратися терпіння. Всі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки українців.

Крім того, очільник КМВА Сергій Попко заявив, що обсяги відключень у столиці України незначні й складають близько 10% споживачів. Відключення будуть уведені в дію орієнтовно до 23:00 цієї доби.