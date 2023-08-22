У Міненерго зробили важливу заяву про відключення світла взимку: до чого готуватись

Герман Галущенко заявив, що українська енергосистема буде готовою до зимового сезону 2023 – 2024 років. Її готують до ефективної роботи.

Герман Галущенко – міністр енергетики – наголосив, що у випадку екстрених ситуацій буде оперативне реагування. Наразі все – готово до нормального зимового сезону.

Зверніть увагу Замінована ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті, – Галущенко

Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати,

– наголосив Галущенко.

Він додав, що блекаут – мета російських окупантів. Упродовж зими 2022 – 2023 років Україна багато чого навчилася. Мовиться про втримання енергосистеми. Водночас удари загарбників можуть бути модифіковані.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", – наголосив Галущенко.

Українців просять допомогти

Допомогти енергосистемі може кожен українець та кожна українка. Вкрай важливим є ощадливе енергоспоживання. Зокрема, варто подбати про утеплення своїх осель вже зараз. Окрім того, необхідно раціонально використовувати побутові прилади. Зокрема, не навантажувати енергосистему у пікові години.