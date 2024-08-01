Чи вимикатимуть світло завтра
Джерело:Укренерго
Наразі ситуація в українській енергосистемі дещо стабілізувалася. Це сталося завдяки зменшенню спеки та виведення з ремонту щонайменше двох блоків АЕС.
Тож завтра, 2 серпня, в Україні не прогнозують застосування обмеження електроенергії, графіки погодинних відключень не діятимуть.
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Чи будуть діяти графіки відключень завтра
Завтра, 2 серпня, відключення не застосовуються. При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково,
– повідомили в Укренерго.
Водночас енергетики порадили економніше використовувати електроенергію у вечірній час. "Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – додали там.
У ДТЕК також зазначили, що згідно з інформацією від Укренерго п’ятниця має пройти без відключень електрики, тож відключення світла наразі не заплановані.Зверніть увагу! Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.
До слова, напередодні енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський розповів, що ситуація з електроенергією вже покращилася, тому що останніми днями відключень або не було, або вони були мінімальними.
Однак вже в кінці жовтня або на початку листопада ситуація з відключеннями знову погіршиться, тому що європейці знову збільшать своє споживання електроенергії.