Страх українських дронів: у Росії масово ночами вимикають інтернет

У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів. Проте, офіційно відсутність зв'язку оператори пояснюють переналаштуванням частот.

В росЗМІ з'явилася інформація, що влада Псковської, Новгородської, а також Ленінградської областей анонсувала вночі з 25 по 30 січня відключення мобільного інтернету LTE. Так, вони пояснили, що це відбувається через "технічні роботи", інформує 24 Канал.

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В Росії обмежують мобільний інтернет

За даними російських ЗМІ, роботи проходять за розпорядженням Мінцифри для потреб силових відомств. Зокрема, йдеться про доналаштування антидронових систем.

В російських мас-медіа заявили, що відключення інтернету також "пов'язується з візитом на ці території високопосадовців у супроводі Федеральної служби охорони (ФСО)". У дні блокувань, наприклад, у суботу, 27 січня, Путін зустрівся із Лукашенком у Санкт-Петербурзі.

Відключення інтернету необхідне для забезпечення "чистого простору" для безпілотників, оскільки саме з їхньою допомогою вночі забезпечуються заходи безпеки. Перебої зі зв'язком і екстрене глушіння інтернету допускається в цих регіонах і в денний час, у разі якщо надійде відповідне розпорядження,

– йдеться в повідомленні російського телеграм-каналу.

Повідомляється, що відключення інтернету необхідне, аби знизити загрозу атак дронів. "Для наведення безпілотники використовують сигнал GPS, який російська влада спеціально спотворює, у денний – власні камери спостереження, у нічний – стільникові вежі на землі", – зазначили у російському виданні.

Телеграм-канали повідомляють, що найімовірніше відключення інтернету пов'язані з першою з початку повномасштабної війни атакою безпілотників на Ленінградську область.

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