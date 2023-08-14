Майже по всьому Львову та в області зникало світло: що трапилось

14 серпня 2023, 16:03
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Джерело:

Львівобленерго

Жителі декількох районів Львова та області повідомляють про зникнення світла. Причиною вимкнення було вимкнення в мережі "Укренерго".

Частина вулиць Львова досі знеструмлена. Роботи триватимуть приблизно до 18 години.

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Що відомо про відключення у Львові

Відомо, що близько 15:40 у деяких районах Львова зникло світло. Жителі області також повідомляли про відключення. 

Близько 15:48 світло у місті та області почало повертатися. 

Короткочасне зникнення світла у Львові та області було пов'язане вимкненням в мережах НЕК "Укренерго". Постачання оперативно відновлено. 

Зверніть увагу! На частині вулиць Львова досі немає світла – пов'язано це з аварійною ситуацією на високовольтній лінії. Повідомляється, що відключення триватиме приблизно до 18:00.

В "Укренерго" заявили, що причиною стало одночасне ввімкнення кондиціонерів по всій країні. Для безпечної роботи енергосистеми необхідний баланс – у разі надмірного навантаження потрібно ввімкнути додаткові потужності. Однак наразі тривають ремонтні роботи після обстрілів Росії.

Багато блоків зупинені для відновлення після обстрілів та планового обслуговування напередодні опалювального періоду,
– заявили в структурі. 

"Укренерго" закликало українців економити електроенергію у проміжку з 16:00 до 23:00 та дало такі поради:

  • замініть кондиціонер менш потужним вентилятором;
  • переносьте користування електроприладами на ранок або ніч;
  • не вмикайте багато приладів одночасно;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Автор: Дмитро Усик