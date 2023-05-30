СБУ терміново звернулася до українців щодо камер спостереження

Служба безпеки України звернулася до власників камер відеоспостереження. Їх закликають припинити онлайн-трансляції.

Українці останніми днями отримували смс від СБУ, у яких спецслужба зверталась до власників камер спостереження.

До речі Знайшли за годину: у Києві затримали молодиків, які знімали роботу ППО

Що просить СБУ

Українців закликають припинити онлайн-трансляції будівель, доріг, промислових об'єктів. Це допомагає ворогу коригувати ракетні удари.

Просимо власників веб-камер на території України припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торгівельних, промислових об’єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Крім того, спецслужба просить повідомляти через Telegram-бот, якщо ви виявили онлайн-трансляцію.



Повідомлення СБУ / Скриншот з мережі

Чому не можна знімати ППО

На другому році повномасштабної війни всі розуміють, що знімати роботу ППО суворо заборонено. Однак досі трапляються порушники правила. Наприклад, під час однієї з атак у травні викрили 6 мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО. Це стосується й блогерки та співачки Інни Воронової.

Слід пам'ятати, що за таку зйомку можна отримати 8 років в'язниці.

Фото чи відео, де працює ППО, миттєво опиняється на російських пабліках. Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.