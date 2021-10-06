Він дійсно взагалі нічого не їсть, – Ясько відвідала Саакашвілі у в'язниці
Джерело:24 канал
Народна депутатка Єлизавета Ясько відвідала Міхеіла Саакашвілі у Грузії. Українсько-грузинський політик там перебуває у пенітенціарній установі.
Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці після його несподіваної появи у країні. Там його ще у 2018 році заочно засудили до багаторічного ув'язнення.
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Ясько розповіла, як себе почуває Саакашвілі на 6 дні голодування
Колишній президент Грузії та очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі перебуває у пенітенціарній установі в Руставі. Політик оголосив голодування, тож його здоров'я може найближчими днями значно погіршитися.
Щонайменше, так вважає народна депутатка зі "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка перебуває у Тбілісі. Про свої враження після відвідин Саакашвілі в ув'язненні вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.
Такі люди народжуються, напевно, раз у 100 років… Він налаштований по-бойовому, але, хочу сказати, це вже 6 день голодування. Він дійсно взагалі нічого не їсть,
– сказала Ясько.
Політикиня переконана, що міжнародна спільнота й Україна мають "займалися звільненням Михеіла Саакашвілі як політичного в’язня".
"Це вже це питання днів, бо після 10 дня голодування стан здоров’я дуже сильно погіршується, і дуже хочеться не допустити цього", – повідомила українська нардепка.Зверніть увагу: Ясько прибула до Грузії 5 жовтня саме для відвідин Саакашвілі. Коли того затримали, обидва політики оприлюднили у соцмережі відео, у якому розкрили, що перебувають у стосунках.
Коротко про затримання Саакашвілі в Грузії
- 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі повідомив, що прибув до Грузії. Згодом стало відомо, що він таємно приїхав туди у фурі з продуктами, яку переправляли поромом.
- За це проти нього відкрили справу у Грузії. А разом із тим і затримали та доправили до пенітенціарної установи – адже політик засуджений до кількох років ув'язнення ще у 2018 році.
- В Україні офіційні установи запевнили, що пильно стежать за ситуацією, і що президент Зеленський стурбований новинами про затримання Саакашвілі.