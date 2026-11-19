Сили оборони 19 листопада знову успішно уразили ракетами Кримський міст. Володимир Путін насправді лютує через крах головного пропагандистського символу та параліч логістики окупантів.

Справжній стан російського диктатора в ефірі 24 Каналу описав військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

Логістична блокада та "дорога смерті"

За його словами, розмови в кулуарах про звичайну образу Кремля не відповідають масштабу катастрофи для окупантів, адже українська операція остаточно зруйнувала міф про неуразливість об'єкта. Попри щільну ворожу ППО та активні засоби радіоелектронної боротьби, оборонці зуміли завдати точних ударів.

Як зазначив експерт, Керченський міст був принциповим об'єктом російської пропаганди, покликаним демонструвати силу загарбників. Проте ця атака стала частиною планомірної стратегії зі знищення військово-логістичних вузлів ворога на півдні та території Росії – поруч з ударами по нафтобазі в Азові, Ільському й Афіпському НПЗ, а також військових аеродромах Ахтубінськ та Міллерово.

Ми обмежуємо їхній простір для маневру, обмежується гнучкість російської логістики. Важливий сам факт, що у противника була можливість скористатися мостом. Поки вона існує – це постійна загроза для нас. Тому ворога потрібно позбавляти ресурсу для забезпечення військ на Запорізькому та Донецькому напрямках,

– підкреслив військовий аналітик.

Через серйозні руйнування переправи загарбники вимушені перенаправляти вантажі суходільним коридором з Ростовської області через окуповані райони півдня. Ця так звана "дорога смерті" перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони України, через що колони ворога зазнають відчутних втрат.

Мусієнко про реакцію Путіна на удар по Кримському мосту: відео

Рекордні запуски ракет та загроза обстрілів

Болючим ударом по Москві стало суттєве нарощування Україною власного далекобійного арсеналу. Оборонці суттєво активізували пуски вітчизняних модифікованих ракет "Нептун" та "Фламінго", використавши лише за місяць стільки одиниць, скільки за половину поточного року. Це повністю спростовує заяви російського міноборони про нібито "знищений український ВПК".

На тлі системних провалів на фронті та руйнування логістики Путін традиційно спробує змінити інформаційний порядок денний. Для цього Москва може готувати нові масовані ракетно-дронові удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі під виглядом цинічних "актів помсти".

Раніше Дональд Трамп після зустрічі на саміті АТЕС також розповів журналістам, що ватажок Кремля був розлючений через чергову результативну атаку на міст.