Він сказав, що все в порядку, – "слуга" Кравчук заявила, що бачила Трухіна після ДТП
Джерело:24 канал
При в'їзді в Київ 23 серпня відбулась дорожньо-транспортна пригода із Олександром Трухіним. Нацполіція передала справу до Державного бюро розслідувань.
Залишається не зрозумілим, чому народний депутат не говорить про свою позицію. Про це в інтерв'ю "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Кравчук: Він – доросла людина
Вона розуміє, як сприймається мовчанка Трухіна. Але ні нардепка, ні Олександр Корнієнко, ні Давид Арахамія не можуть прокоментувати справу замість нього.
Я його бачила 28 (серпня – 24 канал), здається, в суботу. Він сказав, що в нього все в порядку,
– сказала Кравчук.
За її словами, у "Слузі народу" зацікавлені у публічних відповідях. Вона впевнена, що журналісти точно не забудуть цю історію і дізнаватимуться у ДБР, як відбувається розслідування.
"Для мене не зрозуміло, чому Олександр (Трухін – 24 канал) не коментує самостійно, бо він доросла людина", – зазначила заступниця голови фракції.До речі! Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що хоче почути реакцію Трухіна на ДТП.
Найкращий вихід – опублікувати відео
Вона вважає, що не можна звинуватити Трухіна в тому, що він був за кермом. Адже так може вирішити тільки відповідне слідство. Кравчук вважає, найкращим виходом після слідчих дій буде опублікувати відео, щоб не вірити комусь на слово, а мати неспростовні докази невинуватості чи винуватості.
"Я думаю, що можна знайти записи відеокамер по трасі чи на території Києва і якось внести зрозумілість. Я вважаю, очевидно, що основні відповіді повинні давати правоохоронні органи", – додала вона.
Коротко про ДТП з Трухіним: що відомо
- На Бориспільській трасі в Києві сталась ДТП. В ньому, за інформацією свідків, помітили нардепа Трухіна.
- Депутат не коментує ситуацію. Водночас керівник партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко сказав, що не знає, де перебуває нардеп.
- Жертвами аварії стали 6 людей, серед них – керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.