"Він – справжній друг України": Макрон підтримав відключення Росії від SWIFT

Володимир Зеленський поговорив із Еммануелем Макроном. Український лідер запевнив, що президент Франції підтримав відключення Росії від SWIFT.

Український президент вважає, що Макрон – друг нашої держави. Адже підтримує нас у важкий момент.

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Merci la France

"Маю сказати, що він (Макрон – 24 канал) – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти", – заявив Зеленський.

Франція, як відзначив президент України, підтримала відключення Росії від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна. А також – забезпечення оборонною зброєю.

"Merci la France", – подякував Зеленський державі-партнерці Україні – Франції.

Хто ще підтримав відключення Росії від SWIFT

Ще кілька годин тому у Франції повідомляли, що відключення Росії від SWIFT "залишається на столі" . Це, мовляв, буде крайній захід.

За відключення Росії від SWIFT виступили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

До такого рішення закликали і такі країни:

Німеччина;

Італія;

Угорщина;

Кіпр.

Що таке SWIFT Це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів, яка є важливим елементом міжнародних фінансів. Якщо відповідне рішення ухвалять, то Росія матиме дуже Це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів, яка є важливим елементом міжнародних фінансів. Якщо відповідне рішення ухвалять, то Росія матиме дуже багато економічних втрат

Повний текст публікації:

Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France.