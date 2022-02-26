"Він – справжній друг України": Макрон підтримав відключення Росії від SWIFT
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський поговорив із Еммануелем Макроном. Український лідер запевнив, що президент Франції підтримав відключення Росії від SWIFT.
Український президент вважає, що Макрон – друг нашої держави. Адже підтримує нас у важкий момент.
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Merci la France
"Маю сказати, що він (Макрон – 24 канал) – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти", – заявив Зеленський.
Франція, як відзначив президент України, підтримала відключення Росії від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна. А також – забезпечення оборонною зброєю.
"Merci la France", – подякував Зеленський державі-партнерці Україні – Франції.Зауважимо! Ще кілька годин тому у Франції повідомляли, що відключення Росії від SWIFT "залишається на столі". Це, мовляв, буде крайній захід.
Хто ще підтримав відключення Росії від SWIFT
За відключення Росії від SWIFT виступили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
До такого рішення закликали і такі країни:
- Німеччина;
- Італія;
- Угорщина;
- Кіпр.
Що таке SWIFTЦе міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів, яка є важливим елементом міжнародних фінансів. Якщо відповідне рішення ухвалять, то Росія матиме дуже багато економічних втрат.
Повний текст публікації:
Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France.