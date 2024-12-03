Виникла пожежа та проблеми зі світлом: в ОВА сказали, куди окупанти влучили в Тернополі

Останнім часом росіяни зосередилися на атаках Тернополя. У ніч проти 3 грудня ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури.

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода навів трохи деталей про нічний удар. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на ОВА. Мер Тернополя Сергій Надал закликав жителів зарядити телефони, в кого є електрика.

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Які наслідки атаки по Тернополю 3 грудня

Внаслідок чергової атаки ворога під час нічної повітряної тривоги у місті Тернопіль зафіксовано удар БпЛА по одному з підприємств. В результаті цього на його території виникла пожежа. Завдяки оперативним та злагодженим діям співробітників ДСНС пожежу було локалізовано, а згодом повністю ліквідовано,

– написав Негода.

На щастя, ніхто не постраждав. Утім, у місті знову виникли проблеми з електрикою. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків удару.

Окрім цього, було атаковано об'єкт енергетичної інфраструктури на Рівненщині. Попередньо, минулося без поранених.