Виникла пожежа та проблеми зі світлом: в ОВА сказали, куди окупанти влучили в Тернополі
Останнім часом росіяни зосередилися на атаках Тернополя. У ніч проти 3 грудня ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури.
Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода навів трохи деталей про нічний удар. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на ОВА. Мер Тернополя Сергій Надал закликав жителів зарядити телефони, в кого є електрика.
Дивіться також Що відомо про сім'ю загиблого від удару дрона в Тернополі
Які наслідки атаки по Тернополю 3 грудня
Внаслідок чергової атаки ворога під час нічної повітряної тривоги у місті Тернопіль зафіксовано удар БпЛА по одному з підприємств. В результаті цього на його території виникла пожежа. Завдяки оперативним та злагодженим діям співробітників ДСНС пожежу було локалізовано, а згодом повністю ліквідовано,
– написав Негода.
На щастя, ніхто не постраждав. Утім, у місті знову виникли проблеми з електрикою. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків удару.
Окрім цього, було атаковано об'єкт енергетичної інфраструктури на Рівненщині. Попередньо, минулося без поранених.