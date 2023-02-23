Британці завжди були першими: дипломат припустив, чи нададуть Україні винищувачі

Питання постачання бойової авіації Україні стає все більш актуальним. Україні ніколи не нададуть стратегічну авіацію, але вона цілком може розраховувати на багатофункціональну.

Про це 24 Каналу розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара. За його словами, США увесь час гальмували постачання літаків Україні, побоюючись прямого зіткнення з Росією.

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Китай може вплинути на рішення по літаках

Олександр Хара пояснив, що США та ЄС хочуть уникнути прямого конфлікту з Росією, але водночас хочуть підтримувати Україну. Вони постійно наголошують, що не є стороною війни. При цьому Китай, ймовірно, обрав сторону Росії, бо утримувався при голосуванні у важливих для України резолюціях в ООН.

На думку експерта Центру оборонних стратегій, Китай почав задумуватись про постачання зброї Росії після того, як стало очевидним те, що російська армія "здулась".

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В цьому контексті союзники України можуть надати літаки, бо вбачають проблему в затягуванні війни.

Велика Британія вже готова

"Вони запустили програму підготовки пілотів. Тобто Велика Британія відіграє надзвичайно позитивну роль. З самого початку війни вона була першою, хто давала нам певні системи, які ще ніхто не давав", – сказав Хара.

Він також наголосив, що Велика Британія була першої країною, яка оголосила про надання танків, та гелікоптерів.

Сподіваємось, що британці будуть "піонерами" тут, бо вони розуміють загрозу з боку Росії й дуже добре що у 2014 році вони зрозуміли, що вони мають посилити присутність в Чорноморському регіоні для того, щоб стримувати глобальні амбіції Кремля,

– сказав дипломат.

При цьому Олександр Хара виразив сподівання, що у питанні постачання літаків не буде такого драматизму, як під час ухвалення рішень щодо постачання танків, коли різні країні мали різні умови та позиції, в результаті чого рішення затягнулось, але все ж було ухвалене.

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