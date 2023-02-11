Це суверенне рішення кожної держави, – Білий дім про надання Україні літаків

Україні вкрай потрібні винищувачі. Втім, міжнародні партнери поки не поспішають їх передавати. Тим часом у Білому домі заявили, що кожна держава має приймати суверенне рішення щодо бойових літаків.

Про це на брифінгу 10 лютого зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, інформує 24 Канал.

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Позиція США щодо винищувачів для України

Це все суверенні рішення. І якщо країна НАТО чи навіть країна, що не входить до НАТО, хоче надати Україні такі можливості, як винищувачі, це, безумовно, їхнє рішення,

– підкреслив Кірбі.

Також він додав, що аби впровадити систему в армії, з якою військові ще не мали досвіду, потрібно провести певне навчання. Кірбі зауважив, що наразі США у Форт-Сіллі тренують українських воїнів користуватися Patriot.

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