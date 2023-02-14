Не лише США: дипломат оцінив, хто може стати двигуном постачання авіації

Збройні Сили України потребують авіації для успішного контрнаступу. США будуть ключовою країною у розв'язанні цього питання, але перший крок може зробити інша держава.

Загалом надання авіації нашій державі може відбутися за "танковою схемою". Таку думку 24 Каналу озвучив дипломат та посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий.

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Хто зробить перший крок щодо надання ЗСУ авіації

Польща вже "розкручувала" такий початок, але зараз обрала інший шлях – хоче підтягнути країни, які ще сумніваються. Важливо, що сьогодні вже є політичне рішення щодо того, що Україна має отримати усе необхідне озброєння для протидії Росії.

Політичне рішення вже є, але нас цікавить час. У цьому сенсі позиція США є дуже важливою,

– зауважив дипломат.

Так, виробництво американських винищувачів F-16 є масовим та має ремонтні бази. До речі, про реалізацію ремонту та обслуговування техніки йтиме мова на "Рамштайні-9", який відбудеться вже сьогодні – 14 лютого.

Чалий припустив, хто зробить перший крок щодо надання ЗСУ авіації: дивіться відео

"Американське масове виробництво літаків, які є зараз на озброєнні у наших сусідів – це найкращий варіант. А без дозволу США ці літаки неможливо передати. Отже, фактично США є ключовою країною у розв'язанні цього питання. Хоча першими можуть зробити крок і британці", – підкреслив Чалий.

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Зеленський наперед подякував Британії за літаки

Президент Володимир Зеленський 8 лютого перебував з візитом у Великій Британії. Після виступу він наперед подякував за авіацію, яку отримає Україна. Військовий експерт Роман Світан також вважає, що британці першими можуть оголосити про передачу літаків.

"Є 2 позиції, які вони можуть нам передати без великих збитків для себе. Це вертоліт Apache, щоб прикривати танки Challenger 2. Вони добре працюють в парі. Також винищувачі Typhoon. Просто їх не дуже багато. Велика Британія має їх трохи більше сотні. Проте літаків 12 вони могли б нам передати", – сказав Світан.