Зараз не потрібні, – Байден зробив заяву про винищувачі F-16 для України

Питання надання Україні винищувачів усе ще дуже складне. Союзники міркують над тим, які літаки та коли можуть передати. Водночас Джо Байден зробив чітку заяву щодо американських F-16.

В інтерв'ю президент США чітко відповів на питання, яке стосується передачі Україні винищувачів F-16. За його словами, надання нашій державі такого озброєння не на часі.

Читайте також На "критичні потреби": США виділяють Україні понад 10 мільярдів доларів

Наразі Україна не отримає F-16

Джо Байден наголосив на тому, що Володимир Зеленський наразі не потребує американських винищувачів F-16.

Зараз йому не потрібні F-16. Наразі я виключаю це (надання винищувачів – 24 Канал),

– підкреслив Байден.

Зауважимо, що під час пресконференції, присвяченої роковинам повномасштабного вторгнення, Володимир Зеленський теж прокоментував питання передачі Україні F-16. За його словами, є відчуття, що три європейські країни можуть надати нам винищувачі та тренувати пілотів.

Моя зустріч з прем'єром Британії дає відповідь, чи є в України шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією. Сьогодні (24 лютого – 24 Канал) в мене була зустріч з прем'єром Польщі Моравецьким – ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є розмови, перемовини,

– зауважив президент України.

Що стосується навчань у Польщі, то Моравецький назвав одне "але". За його словами, відповідне питання необхідно буде узгодити у ширшій коаліції спільно з партнерами. Водночас він зауважив, що надзвичайно важливо зробити небо над Україною безпечним.

Британія підштовхує партнерів

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вирішив трішки пришвидшити рішення союзників в Європі. Він закликав їх передати Україні винищувачі радянського зразка. На заміну пообіцяв передати їм британські літаки.

Таким чином наша держава може отримати МіГ-29 та Су-24. Суттєва перевага у цьому випадку полягає в тому, що нашим військовим уже не потрібно проходити навчання на цих літаках. Але є й недолік: не так уже й багато держав Європи мають на озброєнні ці радянські винищувачі. А нам потрібно явно не кілька літачків, щоб захистити небо над Україною.