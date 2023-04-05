Зі старими винищувачами ми не потягаємося з Росією, тому й просимо F-16, – льотчик-інструктор

ЗСУ вкрай потребують сучасної авіації, щоб розпочати потужний контрнаступ. Україна просить у союзників винищувачі F-16. Зараз українські військові мають перевагу у всьому, крім авіації.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, зі старими винищувачами військові не зможуть потягатись з Росією, тому потрібні F-16.

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"Ми на голову нижче нашого ворога по винищувальній авіації. Бо Су-30, Су-34 та Су-35 не порівняні своїм тактико-технічним характеристикам з МіГ-29 та Су-27, які ми маємо. Тому ми й просимо F -16, бо зі старою технікою ми не потягаємось з Росією. Ми практично скрізь в паритеті, крім винищувальної авіації", – зауважив він.

Навчання українських пілотів

У країнах Заходу заявляли, що для навчання українських пілотів на сучасних літаках НАТО потрібно щонайменше 3 роки. Українські льотчики розповідали, що їм достатньо пів року, щоб впевнено керувати такою авіацією.

Світан зазначив, що підготовка пілота, який тільки навчається або здобув вищу освіту, дійсно потребує 3 роки.

3 роки – це стандартний час підготовки пілота на будь-якому винищувачі після проходження певних тестів. Але підготовки з 0. Повністю льотчик готується 10 років для того, щоб він міг виконувати усі види польотів у будь-які погодні умови та на усіх типах,

– сказав полковник.

Льотчик-інструктор пояснив, що перенавчання – це коли льотчик з 10-річним досвідом, кількома сотнями годин на винищувачах перенавчається протягом кількох тижнів.

"Найбільш проблемною у будь-якому літаку є посадка. Коли льотчик бачить висоту вирівнювання підходу літака до землі, можна вважати, що льотчик готовий виконувати завдання. Тому перенавчання льотного складу може зайняти від 3 до 6 місяців льотчика 1 – 2 класу", – розповів він.

Роман Світан підкреслив, що усі льотчики можуть перевчитися на будь-який тип літака.

Світан про навчання українських пілотів: дивіться відео

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