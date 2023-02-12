Можливо, ми їх уже освоїли, – військовий експерт припустив, коли Україна отримає літаки F-16

14 лютого відбудеться дев'ята зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн". Ймовірно, на цьому засіданні оголосять рішення щодо надання Україні літаків.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, фактично рішення про надання Україні авіації вже ухвалене.

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Під час зустрічі "Рамштайн-9" союзники можуть лише узгодити певні деталі та офіційно оголосити свою позицію.

"Є дуже висока ймовірність, що рішення по літаках для України буде позитивним", – зазначив Харук.

Які країни можуть надати Україні винищувачі F-16

Звучали кілька найменувань літаків, які могла б отримати Україна. Військовий експерт вважає, що найреалістичнішим варіантом для України стануть винищувачі F-16.

Можливо, першими будуть літаки не зі США. Ймовірно, це будуть ті ж самі Нідерланди, до яких Україна вже звернулася з офіційним запитом щодо надання літаків,

– припустив Харук.

Він додав, що до авіаційної коаліції можуть приєднатися й інші країни. Зокрема, Португалія, яка дає Києву кілька танків Leopard, могла б виділити також кілька одиниць F-16. Адже загалом ця країна має до 30 таких літаків.

"Так само могли б долучитися й інші країни. Але, звісно, найбільша надія на США, у яких на зберіганні перебувають сотні таких літаків", – зазначив військовий експерт.

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"Є ймовірність, що наші пілоти вже освоїли F-16"

За словами Харука, підготовка українських пілотів, які могли б керувати винищувачами F-16, має початися лише після оголошення рішення про надання цих літаків Києву. Військовий експерт вважає, що, враховуючи навчання українських льотчиків, Україна може отримати перші літаки приблизно за 3 місяці.

Щоправда, є певна невелика ймовірність, що наші пілоти вже їх освоїли. Можливо, просто про це офіційно не оголошували. Я сподіваюся, що десь над пустелями Аризони (штат США – 24 Канал) наші козаки вже освоюють нові бойові машини,

– сказав Харук.

Він додав, що це лише припущення. І як швидко відбудеться процес надання Україні літаків, покаже лише час.

Як західні винищувачі вплинуть на ситуацію на фронті

За словами військового експерта, коли літаки F-16 з'являться у небі України, це одразу вплине на ситуацію на фронті. Насамперед посилиться протиповітряна оборона України.

Причому дія літаків розповсюджуватиметься і на територію з того боку фронту, яку ворог зараз вважає своїм тилом.

"Росіянам вже не вдасться так вільно діяти своєю авіацією. Вони й зараз діють під суттєвим тиском нашої ППО. А тут вступлять у дію ще й західні винищувачі", – зазначив Харук.

Допомога з повітря під час контрнаступу ЗСУ

Військовий експерт додав, що F-16 навіть у старих, але модернізованих варіантах – це багатофункціональний винищувач.

На відміну від МіГ-29 чи Су-27, такий літак може повноцінно використовувати високоточне озброєння класу "повітря – поверхня". Тобто влучати по наземних цілях, використовуючи керовані авіабомби. Це також може сприяти нашому потенційному наступу,

– сказав Харук.

На додачу винищувачі F-16 допоможуть зірвати наступальні дії ворога. Зокрема, росіяни не зможуть завдавати ударів по наших вузлах комунікацій.

Авіація для України: коротко