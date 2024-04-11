Норвегія готується передати 22 винищувачі F-16 Україні: США дали дозвіл, – ЗМІ

Норвегія у межах авіаційної коаліції готується також передати Україні західні винищувачі типу F-16. Попередньо країна може надати 22 своїх літаків.

За даними журналістів Nettavisen, 12 із цих літаків перебувають у вже придатному до використання стані. Сполучені Штати, які є країною-виробником винищувачів, уже дали своє добро на цю передачу F-16.

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Норвегія може передати Україні F-16

За даними Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на постачання Україні 22 винищувачів F-16 разом з двигунами, допоміжними матеріалами, інструкторами, запасними частинами та іншим необхідним обладнанням.

Важливо зазначити, що не всі 22 винищувачі перебувають в повністю робочому стані, деякі з них призначені для використання запасних частин або для ремонту інших літаків.

У матеріалі Nettavisen мовиться, що 12 норвезьких винищувачів F-16, які планували продати американській компанії Draken International, все ще можуть бути придатними до польотів. Контракт на продаж був офіційно підписаний у грудні 2021 року.

Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть залучені для захисту повітряного простору України,

– пишуть журналісти.

У публікації конкретних термінів постачання норвезьких винищувачів в Україну не назвали. Однак очікується, що це постачання не відбудеться до саміту НАТО у Вашингтоні, запланованого на липень 2024 року.

Пілоти завершують навчання на F-16 у Данії й США

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш 11 квітня розповів, що на завершальних етапах перебуває навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. Вони відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, зокрема, по ракетах та дронах-камікадзе.

Відповідаючи на питання про терміни передачі винищувачів Україні, Євлаш заявив, що партнери наразі ведуть переговори за зачиненими дверима. Крім того, конкретні терміни зараз не розголошуються.

Варто також зазначити, що у Греції вирішили оновити свій авіапарк винищувачів, закупивши F-35 і розпродавши 32 літаки F-16. Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16 або ж отримати їх іншим способом. Однак терміни цього процесу наразі невідомі, адже Греція планує оновлення авіапарку аж до 2030 року.