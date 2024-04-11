Завершують навчання: українські пілоти на F-16 у Данії та США вчаться збивати ракети і "Шахеди"
Джерело:Укрінформ
Українські пілоти вже проходять завершальний етап навчання та наразі відпрацьовують удари по малогабаритним цілям.
Пілоти на навчанні відпрацьовують ті завдання, з якими вони матимуть справу в Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу в четвер, 11 квітня.
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На завершальних етапах знаходиться навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. Вони відпрацьовують удари по малорозмірним цілям,
– пояснив він.
Євлаш також відповів на питання, щодо термінів передачі Україні винищувачів. За його словами, партнери обговорюють ці питання за зачиненими дверима, а терміни не розголошуються.
Раніше в Повітряних силах пояснювали, на що саме F-16 здатні:
- неабияк підсилити нашу повітряну складову;
- допомогти боротися з авіацією ворога та з крилатими і керованими авіаційними ракетами (КАБами), які ворог застосовує по наших мирних містах;
- допомогти виконувати завдання піхоті;
Також варто зазначити, що у Великій Британії продовжуються курси для пілотів з англійської мови, інша група — перемістилася до Франції для освоєння системи управління на легкомоторних літаках.
Надання Україні F-16: що відомо
- Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен розповів 24 Каналу, що Данія першою передасть Україні винищувачі F-16. Це відбудеться цього літа. Тоді передадуть шість перших винищувачів.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що разом з обіцяними додатковими шістьма F-16 ЗСУ отримають загалом 24 винищувачі.
- У Греції вирішили оновити свій авіапарк винищувачів. Афіни закупляють F-35, а старі повітряні судна планують розпродати. Зокрема, йдеться про 32 літаки F-16. Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16 або ж отримати їх іншим способом.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що F-16 не є "срібною кулею", тобто вони не є легким розв'язанням важкої проблеми. Проте запевнив, що вони відіграють важливу роль.