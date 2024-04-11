Завершують навчання: українські пілоти на F-16 у Данії та США вчаться збивати ракети і "Шахеди"

Українські пілоти вже проходять завершальний етап навчання та наразі відпрацьовують удари по малогабаритним цілям.

Пілоти на навчанні відпрацьовують ті завдання, з якими вони матимуть справу в Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу в четвер, 11 квітня.

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На завершальних етапах знаходиться навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. Вони відпрацьовують удари по малорозмірним цілям,

– пояснив він.

Євлаш також відповів на питання, щодо термінів передачі Україні винищувачів. За його словами, партнери обговорюють ці питання за зачиненими дверима, а терміни не розголошуються.

Раніше в Повітряних силах пояснювали, на що саме F-16 здатні:

неабияк підсилити нашу повітряну складову;

допомогти боротися з авіацією ворога та з крилатими і керованими авіаційними ракетами (КАБами), які ворог застосовує по наших мирних містах;

допомогти виконувати завдання піхоті;

Також варто зазначити, що у Великій Британії продовжуються курси для пілотів з англійської мови, інша група — перемістилася до Франції для освоєння системи управління на легкомоторних літаках.

Надання Україні F-16: що відомо