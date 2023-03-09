Винищувачі можуть змінити перебіг цієї війни, – Зеленський

Україна продовжує прохати міжнародних партнерів надати нам винищувачі. На цьому вкотре наголосив президент Володимир Зеленський.

У нещодавньому інтерв'ю глава держави заявив, що дуже вдячний за візит Джо Байдена, який він здійснив наприкінці лютого. Водночас Зеленський підкреслив, що надання Україні винищувачів F-16 могло б змінити перебіг війни, яку розв'язала Росія.

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Зеленський очікує на рішення щодо літаків

Щодо самого візиту Байдена, то Зеленський вважає його важливим сигналом для всього світу. За словами глави держави, це демонструє, що США підтримують Україну та вірять в те, що ми переможемо.

Що стосується питання, пов'язаного з американськими винищувачами F-16, то його Зеленський вважає складним. Водночас він зауважив, що Україна очікує, коли його ухвалять.

Ми дуже потребуємо цього і дуже звертаємося до президента, щоб вони могли почати підготовку українських пілотів, і президент Байден сказав мені, що над цим будуть працювати... Я вірю, що Сполучені Штати дадуть нам можливість захистити наше небо,

– сказав Зеленський.

Журналіст спитав його, чи вважає президент, що надання західних літаків змінить перебіг подій на війні. Зеленський запевнив: "Так, ми віримо в це".

Зеленський пригадав дискусію щодо літаків, яка в нього була з Байденом. Він зауважив, що лідер США та його помічники вважають, що літаки "не потрібні" нам наразі.

І я сказав: "Ні, нам потрібні ці винищувачі",

– підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, винищувачі необхідні Україні негайно. Вони допоможуть нам захиститися від російських атак. Тож ми очікуємо на те, щоб партнери не зволікали з їхньою передачею.

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