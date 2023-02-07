"Без анонсів для ворога": Нідерланди можуть без оголошення передати Україні 12 винищувачів F-16

Україна веде активні перемовини про передачу першої ескадрильї винищувачів від західних партнерів. Найімовірніше ці літаки Повітряні сили зможуть отримати від Нідерландів.

Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він наголосив, що не так важливо, який саме винищувач отримає Україна, важливо лише, аби він був західним четверного плюс покоління.

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Відомо, що влітку Палата представників Конгресу США схвалила фінансування підготовки українських пілотів для керування американськими винищувачами. Катков зауважив, що офіційної інформації про те, на яких літаках будуть навчатися українські військові, чи вже навчаються, наразі немає.

У командуванні Повітряних сил України повідомили, що українські пілоти їздили до США, і вже фактично було визначено тип літака, на якому вони проходитимуть навчання. З огляду на все, Катков вважає, що мовиться все ж про винищувачі F-16.

Україна може отримати винищувачі від Нідерландів

Катков припустив, якщо США не зможуть передати винищувачі, це зроблять інші країни, зокрема Нідерланди та Данія. Нідерланди вже зняли винищувач F-16 з озброєння.

Ба більше, мовиться про значну кількість – близько 12 одиниць. Зараз вони перебувають у Європі, як повідомив спікер. З'явилася інформація, що вони відправлені на завод, який займається їх ремонтом та відновленням.

Існує імовірність, що Нідерланди стануть саме тими донорами, які зможуть передати Україні 12 машин,

– додав військовий експерт.

Ще одним аргументом щодо можливої передачі винищувачів від Нідерландів Катков вважає те, що ця країна досить потужно долучається до військової допомоги Україні. Уже Нідерланди вклали близько одного мільярда доларів. Мовиться про ЗРК Patriot, також Нідерланди мають бажання закупити німецькі танки та передати їх до України, тривають розмови і про інше озброєння.

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Все залежить від підготовки

Катков наголосив, що можливість та початок використання винищувачів Україною залежить від того, на якому етапі зараз навчання українських пілотів. Стандартний курс США підготовки пілотів для винищувачів F-16 складає близько року. Раніше командування Повітряних сил України говорило, що його можна скоротити вдвічі, до пів року.

Якщо станом на осінь українські пілоти прибули до США на навчання і зараз його проходять, то, можливо, що на "Рамштайні" чи на іншій безпековій конференції в Мюнхені будуть розмови, що якась країна, наприклад, Нідерланди можуть передати винищувачі. Тому разом з Leopard, наприкінці березня, можуть з'явитися і F-16,

– припустив мовець.

Катков згадав, що влітку були розмови, про можливість пристосувати радянські військові аеродроми до прийому літаків F-16. Він припустив, що восени могли почати і підготовку аеродромів.

До того ж отримання винищувачів напряму пов'язане із отриманням Україною ППО Patriot. Адже аеродроми, на яких можуть розмістити винищувачі, стануть мішенню номер один для росіян.

"Найімовірніше, може бути така ситуація, що про цю передачу взагалі не буде оголошено. І це, на мій погляд, оптимальний варіант. Не робити ворогу анонси, а зробити ворогу сюрприз", – зауважив спікер.

Можливості західних винищувачів

Катков повідомив, що ескадрилья з 12 винищувачів допоможе Україні відігнати авіацію Росії з певних ділянок фронту. Якщо винищувачі будуть працювати з ракетами AIM-120D чи С-8, вони матимуть більші можливості, ніж російські ракети класу "повітря – повітря".

Під українськими ударами опиниться вся фронтова авіація, штурмовики, бомбардувальники та вертольоти Росії.

Крім того, зауважив Катков, винищувачі четвертого плюс покоління можуть використовувати широкий спектр озброєння, призначеного для ураження наземних цілей, при цьому не заходячи в зону протиповітряної оборони. Мовиться про протирадіолокаційну ракету AGM-88 HARM.

Ще одним аспектом є використання іншого далекобійного озброєння. Катков припустив, що винищувачі можуть йти одразу з крилатими ракетами, які матимуть дальність близько 300 кілометрів.

Західні винищувачі також дозволять використовувати високоточне озброєння для ураження наземних цілей, наприклад, плануючі бомби SDB. Це дозволить не заходити в зону ворожої ППО, адже бомби можуть планувати на декілька десятків кілометрів.

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