Пілоти вже тренуються в повітрі: скільки F-16 і коли можуть опинитись на українських фронтах

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські пілоти вже навчаються на літаках F-16 в повітрі. Окрім цього, також потрібно підготувати не тільки пілотів, але й самі літаки, інфраструктуру, технічний склад.

Наразі можна говорити, що, ймовірно, на одному літаку F-16 тренуватимуть одразу декількох пілотів. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, додавши, що не менш важливо підготувати технічний персонал, який обслуговуватиме літак.

Дивіться також Одразу отримаємо позитив: скільки літаків F-16 матимуть вагомий вплив на фронт

Коли F-16 можуть опинитися в Україні

Ймовірно, наша країна під час підготовки пілотів і самих літаків застосує такий самий підхід, як використовують Нідерланди, США та інші члени НАТО, але робитиме це з більшою інтенсивністю. Також з'явилася інформація, що Нідерланди до кінця року планують розмістити в Румунії свої літаки F-16 для навчання українців.

Можна припустити, що перша ротація українських пілотів і літаків F-16 буде близько однієї української ескадрильї, тобто 12 літаків, які, наприклад, в першому кварталі наступного року зможуть виконувати бойові завдання на війні,

– зауважив Михайло Самусь.

Раніше озвучували різні цифри щодо кількості літаків, навіть мовилось про 150 F-16 для того, щоб повністю закрити небо над Україною. Однак, навіть 12 винищувачів, які могли б використовувати наші пілоти на різних напрямках, – допомогли б змінити ситуацію на фронті.

Якщо згадати про лівобережжя Херсонщини, якби ми мали F-16, то десантні операція Морської піхоти й Сил спеціальних операцій проходили б набагато швидше та ефективніше,

– додав Самусь.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння припустив, коли Україна отримає F-16: дивіться відео

Наскільки змінять ситуацію додаткові системи Patriot

Україна також має отримати ще один комплекс Patriot – це стане значним посиленням для захисту неба та дозволить кардинально змінити ситуацію. Якщо кажуть, що до нас йде кілька пускових установок NASAMS, то це означає, що вдасться прикрити деякі об'єкти, бо радіус дії таких комплексів – це 20 – 40 кілометрів.

Якщо мовиться про Patriot або комплекси SAMP/T – це куполи з радіусом понад 100 кілометрів. Для України, як для однієї з найбільших країн Європи за територією, – принципово мати комплекси великої або середньої дальності,

– наголосив Самусь.

Лише тоді ми зможемо говорити про прикриття наших територій від ударів балістичними ракетами, зокрема, Півдня України, куди ворог щоденно спрямовує свої удари. Від них також серйозно страждає портова інфраструктура.

Не варто забувати й про плани ворога щодо масованих ударів по нашій енергетичній інфраструктурі взимку. Відтак комплекси Patriot нам можуть суттєво допомогти.

Що відомо про передачу Україні літаків F-16