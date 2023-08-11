Єдина проблема – початок навчання: коли українські пілоти зможуть воювати на F-16
Наступ ЗСУ триває, однак не так швидко, як очікували. Українські захисники досі потребують підтримки з повітря – винищувачів F-16.
Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що процес передання літаків і навчання українських пілотів затягується через численні нюанси.
До теми Перші українські пілоти можуть завершити навчання на F-16 не раніше наступного літа, – WP
"Загалом бюрократичні процедури що в Європі, що в США відбуваються досить важко. Але там є що обговорювати, [зокрема] варіант літака", – зазначив Романенко.
Якщо Україна отримає європейські винищувачі, то процес має зрушитись до кінця серпня. Адже ці літаки стандартизовані – мають однакові двигуни та обладнання.Зверніть увагу! Видання The Washington Post повідомило, що навчання українських пілотів на F-16 може затягнутися до кінця наступного літа. Спочатку вони мають опанувати англійською мовою термінологію, пов'язану з літаками.
Скільки триватиме навчання на F-16
Українські пілоти повинні не лише опанувати навички польоту на американських винищувачах, а й навчитися вести бій на них. Важливо також уміти працювати в парах і ланках.
Тому курс навчання на F-16 може зайняти мінімум шість місяців. Однак пілоти не зможуть одразу вести бій з росіянами – їм ще знадобиться час для опанування винищувачів у наших умовах.
"У нас уже розвертається навігаційна система для літаків F-16. Тому процес триває, він незворотній. Єдина проблема – це початок", – наголосив Романенко.
Хто належить до коаліції винищувачів для України / Інфографіка 24 Каналу
F-16 для України: останні новини
- Президент США Джо Байден дав "зелене світло" на навчання українських пілотів на F-16. Однак процесом підготовки керують Данія та Нідерланди.
- На думку речника Повітряних сил Юрія Ігната, "зелене світло просто стало ще зеленішим". Однак є сподівання, що процес пришвидшиться.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що навчання на американських винищувачах почнеться вже в серпні.