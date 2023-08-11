Єдина проблема – початок навчання: коли українські пілоти зможуть воювати на F-16

Наступ ЗСУ триває, однак не так швидко, як очікували. Українські захисники досі потребують підтримки з повітря – винищувачів F-16.

Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що процес передання літаків і навчання українських пілотів затягується через численні нюанси.

До теми Перші українські пілоти можуть завершити навчання на F-16 не раніше наступного літа, – WP

"Загалом бюрократичні процедури що в Європі, що в США відбуваються досить важко. Але там є що обговорювати, [зокрема] варіант літака", – зазначив Романенко.

Якщо Україна отримає європейські винищувачі, то процес має зрушитись до кінця серпня. Адже ці літаки стандартизовані – мають однакові двигуни та обладнання.

Скільки триватиме навчання на F-16

Видання The Washington Post повідомило, що навчання українських пілотів на F-16 може затягнутися до кінця наступного літа. Спочатку вони мають опанувати англійською мовою термінологію, пов'язану з літаками.

Українські пілоти повинні не лише опанувати навички польоту на американських винищувачах, а й навчитися вести бій на них. Важливо також уміти працювати в парах і ланках.

Тому курс навчання на F-16 може зайняти мінімум шість місяців. Однак пілоти не зможуть одразу вести бій з росіянами – їм ще знадобиться час для опанування винищувачів у наших умовах.

"У нас уже розвертається навігаційна система для літаків F-16. Тому процес триває, він незворотній. Єдина проблема – це початок", – наголосив Романенко.



Хто належить до коаліції винищувачів для України / Інфографіка 24 Каналу

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