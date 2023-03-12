Підсилити авіацію можна і без західних літаків: військовий експерт назвав можливості

Українське військо-політичне керівництво веде переговори з західними партнерами щодо отримання сучасних винищувачів. Однак, крім літаків F-16, підсилити повітряні сили оборони можуть й інші види зброї.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він переконаний, що зараз мовиться про розширення та поглиблення співпраці між Україною та її союзниками в сфері військової допомоги.

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Західні лідери заявляють про підготовку українських пілотів до управління сучасними винищувачами. Нарожний припустив, що це може свідчити про тренування на літаках F-16.

Ніяких сумнівів у країнах заходу немає, що Україна переможе. Ми так чи інакше отримаємо сучасні літаки, бо навіть коли відкинемо росіян до кордонів 1991 року, вони не зупиняться та Україна постійно буде цим східним бар'єром від здичавілих росіян,

– додав експерт.

Що може підсилити авіацію

Нарожний переконаний, що Захід буде допомагати в Україні стримувати російського агресора навіть після війни. Невідомо, коли Україна зможе отримати F-16, однак наші Повітряні сили можуть отримати іншу сучасну зброю. Мовиться, наприклад, про ракети "повітря – повітря".

Це ті ракети, якими стріляють з F-16, ми зможемо стріляти ними з МіГ-29 або, скажімо, з Су-25,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що, крім таких ракет, Україна може отримати крилаті далекобійні ракети, це можуть бути й протирадарні ракети. Також на літаках можуть бути встановлені сучасні радари далекої розвідки, яких зараз в Україні немає.

"Тобто ми будемо підіймати десь над Івано-Франківською областю літак, а він буде бачити все до лінії фронту, умовно кажучи, навіть до Москви: що та де злітає, в усіх подробицях будемо бачити. Це абсолютно реалістичний сценарій", – наголосив експерт.

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