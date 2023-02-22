Нищівний птах: все, що відомо про F-16, які необхідні Україні для перемоги

Американські легкі багатоцільові винищувачі F-16 стали б дуже потужним підсиленням для наших Повітряних Сил. Попри те, що F-16 створили понад 40 років тому, він досі залишається основою Повітряних сил багатьох країн світу.

Наприклад, у США найновіші моделі F-16 Fighting Falcon стоятимуть на озброєнні щонайменше до 2060 року. Ба більше, окрім своєї технологічності вони ще й відносно дешеві в обслуговуванні та використанні, якщо порівнювати з іншими літаками.

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Існує 10 видів винищувачів F-16

До прикладу, вартість льотної години – у середньому коштує 7 – 8 тисяч доларів. У цю льотну годину входить паливо, технічне обслуговування та ремонт літака. Ціна за польоти на літаку F-15Е починається від 27 тисяч доларів.

F-16 спростили, якщо можна так сказати, адже він із самого початку передбачався як повітряне судно не тільки для ВПС США, але й для Повітряних сил союзників. При цьому, простота обслуговування зовсім не робить його гіршим за інші літаки, адже цей птах може виконувати безліч функцій у повітрі: від повітряних боїв до високоточного бомбардування наземних цілей.



Американський винищувач F-16 / Скриншот з відео

З самого початку F-16 створювався як фронтовий винищувач. Він був призначений для повітряних боїв поблизу лінії фронту. Хоча враховуючи, що цей літак випускається із 1974-го року, він вже встиг пройти немало покращень та модифікацій, які перетворили його з легкого винищувача для повітряних боїв на повноцінний багатоцільовий літак, який може виконувати найрізноманітніші завдання.

Сьогодні існує 10 видів цього повітряного судна й це без урахування локалізованих версій. Кожен вид має свої особливості та характеристики.

Найстаріша модель F-16A/B – відповідно одномісна та двомісна. Її створили ще на початку 1980-х років. Далі почали випускати версію F-16C/D, генерація якої розтягнулася на десятиліття – від кінця 1980 до 2000-х років. Водночас найсучаснішою вважається модель, яку випускають від 2010 року – це F-16V.

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Також кожна версія ще розподіляється на окремі блоки, де літаки можуть відрізнятися двигуном, обладнанням чи авіонікою. Через велику кількість видів та версій дуже складно зрозуміти, яку саме отримає Україна. Не виключено, що Повітряні Сили можуть отримати на баланс одразу кілька версій, як у випадку із танками західного зразка.



Американський винищувач F-16 / Скриншот з відео

Тактико-технічні характеристики літака

Тактико-технічні характеристики винищувача F-16 дійсно вражають. Вони є наступними:

довжина літака – 15 метрів;

висота – 5 метрів;

розмах крил – 9.5 метрів;

екіпаж – 1 людина;

максимальна швидкість – 2 махи або ж понад 2 400 кілометрів на годину;

максимальна злітна вага – майже 22 тонни, а на 13 точках підвісу F-16 може нести не тільки сучасні високоточні ракети, але й різного класу авіаційні бомби.

Наприклад, літак F-16V Block 70/72 оснащений новітнім програмним забезпеченням. Йдеться не лише про канали передачі даних, а й про зброю та прицілювання. Останні моделі мають також автоматичну систему запобігання зіткнення із землею та потужну GPS-навігацію.

Завдяки потужним радарам цей літак може бачити цілі на відстані в майже 400 кілометрів і це при тому, що погодні умови тут абсолютно не грають жодної ролі.

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Вартість F-16 залежить від моделі, версії, його технологічної начинки тощо. Зазвичай ціни на них коливаються в межах від 43 до 55 мільйонів доларів. Експерти Мілітарного зазначають, що до 30 мільйонів доларів можна придбати відремонтовані й модернізовані літаки F-16A/B.

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Чому Україні потрібні саме F-16

Одна із головних причин чому Повітряні Сили мають отримати саме літаки F-16 – їхня здатність виконувати широкий спектр завдань. Одне з них – здатність придушувати повітряну оборону ворога. Американці відпрацьовували цю техніку ще за часів В'єтнамської війни. Для цього вони розробляли не лише літаки, а й спеціальне обладнання та озброєння.

До прикладу в лінійці F-16 є літаки серій CJ та DJ – вони оснащені спеціальним обладнанням саме для виконання таких місій. Сюди ж входять ракети, які вже стоять на озброєнні у Повітряних Силах.



Американський винищувач F-16 / Скриншот з відео

Крім цього, F-16 ідеально підходять для повітряних боїв. Під час проєктування цих літаків інженери змогли створити легкий однодвигунний літак з максимально можливою тягоозброєністю. Це дозволяє йому дуже швидко прискорюватися і маневрувати у повітрі, щоб уникнути влучання ворожих снарядів чи ракет.

І це вже не кажучи про використання ракет спеціально призначених для повітряних боїв – AIM-9X2 або AIM-9M також відомих як Sidewinder.

У чому проблеми отримання цих винищувачів

Однак є й певні проблеми в отриманні цих літаків. Одна із них – аеродроми. Вони стануть пріоритетною ціллю для російських ракетних ударів, тож літаки так чи інакше доведеться постійно перебазовувати.

Інша складність – це логістика й техобслуговування. Літаки такого класу потребують західного обладнання. Йдеться ж не лише про пілотів, а й про інженерів, які зможуть лагодити ці повітряні судна.



Американський винищувач F-16 / Скриншот з відео

Ну й звичайно ж, будь-які винищувачі, а особливо такого класу вимагають радіолокаційного супроводу. Це можуть бути наземні станції чи радари, які літають. Такі є у США і НАТО – AWACS, вони патрулюють повітряний простір і моніторять все що відбувається в районі де працюють такі літаки.

Тому не все так просто, як може здатися на перший погляд. Однак гарна репутація F-16 підтверджується не лише тривалою історією його експлуатації, але й кількістю країн, які мають саме цей літак у себе на озброєнні.

Станом на сьогодні – 24 держави користуються F-16. Він має статус наймасовішого літака у четвертому поколінні. На початку 2021 року загальна кількість зібраних F-16 складала близько 4 600 одиниць, з них 2 215 пішли на озброєння США, а всі решта – американським союзникам.