Винищувачі F-16 з українським гербом: Ігнат прокоментував фото літака з мережі

Днями у мережі оприлюднили фото винищувача F-16, на який нанесено український герб. Цей факт змусив росіян трохи понервувати.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат – передає 24 Канал. Відповідне фото винищувача опублікував військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ на позивний "Фантом".

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Фото з гербом

Юрій Ігнат зазначив, що коли винищувачі прибудуть в Україну, то вони стануть ласою ціллю для окупантів. Тому українська інфраструктура має бути адаптована. Водночас речник прокоментував появу у мережі фото з F-16, на якому нанесена українська символіка.

Ви бачили інтерв’ю нашого "Фантома", який зробив таке цікаве фото з українськими знаками, яке обговорюють справжнє воно чи ні. Ми вже бачимо, що росіяни кажуть, хай трошки понервуються,

– сказав Ігнат.

Речник Повітряних Сил, зауважив, що це вже будуть українські літаки, з уже дійсно нанесеними маркуваннями, тризубами, колами та бортовими номерами. Водночас речник не став підтверджувати справжність опублікованих фото, зазначивши, що "хотів би залишити це на розсуд російських пабліків".

Український герб красується на американському винищувачі / Фото "Голос Америки"

F-16 та Україна