Пересісти з "Жигулі" на "Мерседес" легше: яка різниця в керуванні радянських і західних літаків

Перед опануванням американських винищувачів F-16 українські пілоти повинні пройти базову підготовку на західних машинах. Це може зайняти до 18 місяців, адже мовиться про перенавчання на побутовому рівні.

Про це 24 Каналу повідомив головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. За його словами, пересісти з радянського винищувача на західний складніше, ніж із "Жигулі" на "Мерседес". Однак це потрібно зробити, адже F-16 можуть змінити хід війни.

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У західних літаках інші одиниці вимірювання

"Це абсолютно різні речі на максимально побутовому рівні – навіть в одиницях вимірювання. У радянських машинах кілометри на годину, а в західних – фути та вузли", – пояснив військовий експерт.

Також у західних літаках відрізняється індикація положення літака відносно лінії природного горизонту.

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Катков зазначив, що навчання українських пілотів у Великій Британії почнеться з гвинтових машин, потім вони опанують навчальні реактивні машини, а вже після цього пересядуть на бойові машини.

Скільки триватиме навчання

"Час підготовки українських пілотів на F-16 залежатиме від того, скільки триватиме їхня базова підготовка", – наголосив військовий експерт.

Якщо йдеться про майстерних українських пілотів, які натепер об'єктивно мають найбільший бойовий досвід у світі, то їхнє навчання може тривати пів року. У США ж говорять про 18 місяців.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Українська сторона неодноразово наголошувала партнерам на необхідності цієї авіації у спротиві російській агресії.

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