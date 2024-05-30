Україна наполягає, що їй потрібні винищувачі Gripen, – посол

Україна все ще хоче отримати винищувачі Gripen. Відомо, що раніше Швецію просили поставити на паузу плани щодо постачання цих винищувачів.

Нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю TT розповів, що кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на постачаннях винищувачів F-16. Тим часом український посол у Стокгольмі Андрій Плахотнюк заявив, що Україна все ще хоче отримати винищувачі Gripen.

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Україна зацікавлена отримати Gripen

За словами Плахотнюка, меседж президента Володимира Зеленського щодо Gripen під час його візиту до Швеції в серпні минулого року залишається незмінним:

Він чітко дав зрозуміти, що ми дуже зацікавлені в цій системі,

– сказав посол.

Він додав, що "нам потрібно все, щоб захистити життя українців".

Нам потрібен Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи протиповітряної оборони,

– наголосив Плахотнюк.

До слова 29 травня Швеція оголосила про виділення Україні шістнадцятого пакета військової допомоги. Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення зазначив, що Швеція "один із найбільш принципових наших партнерів, і завдяки Швеції – вже тисячі життів в Україні врятовані".

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