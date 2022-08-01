Чотири літаки Китаю увійшли в зону ППО Тайваню: США стягують авіаносці
Джерело:твітер Міністерства оборони Китаю
Напруження між Китаєм та Тайванем знову зростає. У повітряний простір Тайваню увійшли 4 китайські ударні винищувачі. Тим часом американці підтягують до острова свої авіаносці.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі таки відвідає Тайвань 2 серпня. Хоча цього візиту нема у її офіційній програмі.
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Китай відреагував на можливий візит Ненсі Пелосі
Реакція офіційного Пекіна послідувала одразу. 4 винищувачі J-16 були зафіксовані на південний захід від Тайваню. До цього, уряд Китаю наголосив, що у випадку появи Пелосі на острові, сидіти "склавши руки" народно-визвольна армія не буде.
Тим часом американці перекидають свої авіаносці та літаки ближче до острова. Видання Nikkei пише, що ВМС США хочуть створити буферну зону для літака Пелосі у випадку її візиту на Тайвань.
1 серпня Пелосі приземлилась у Сінгапурі
1 серпня літак спікерки Палати представників приземлився у Сінгапурі. Це перша зупинка політикині в її Індійсько-Тихоокеанському турі. Також у планах візит до Малайзії, Південної Кореї та Японії. Про Тайвань – жодних згадок.
У Південно-Китайському морі – авіаносець USS Ronald Reagan
Тим часом в Південно-Китайське море повернувся авіаносець USS Ronald Reagan. Поблизу Японії перебуває USS America та десантний корабель USS Tripoli. В Тихому океані дислокується авіаносець USS Abraham Lincoln, десантний вертолітний док USS Essex і 36 інших військових кораблів та 3 підводні човни США.
Читайте також Китай може наважитись на "невеличку війну", – політолог припустив, коли чекати загостренняЗверніть увагу! Про свої кроки у разі, якщо Ненсі Пелосі таки приземлиться на території Тайваню, в уряді Китаю не уточнили. Натомість в МЗС сказали: "Якщо вона наважиться прилетіти, то давайте почекаємо і побачимо".
Напруження через візит Ненсі Пелосі:
- Ще 22 липня Міністерство оборони Японії заявило про надзвичайно високу загрозу нападу Китаю на Тайвань.
- Після новини про візит Пелосі Китай раптово почав військові навчання – навпроти берегів Тайваню.
- Також китайська армія почала перекидати в цей регіон системи ППО.
- У китайських ЗМІ навіть пропонували збити літак з американською політикинею.
- Експерти кажуть, що непублічно Пекін ще більш агресивний і прямо погрожує Вашингтону військовою відповіддю.
Дізнайтесь у відео – чи справді Китай може напасти на Тайвань: