Не багато, але зайвими не будуть, – оглядач про "міги", які може передати Словаччина

Словаччина погодилась передати Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Точну кількість поки не називають, але з словацьких джерел лунають припущення щодо 11 літаків.

Зазначається, що на озброєнні цієї країни є 11 винищувачів Міг-29. Тож начебто до кінця серпня 2022 року їх мають списати, тому, ймовірно, саме стільки бойових літаків і передадуть Україні.

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Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Як він зазначив, сказати, що це – багато буде перебільшенням, однак це хороша допомога.

Денис Попович Військовий оглядач Не багато, але якщо ці 11 літаків передадуть в розпорядження Збройних Сил України – вони точно зайвими не будуть.

Технічний стан винищувачів

Крім того, як наголосив Попович, необхідно розуміти, який технічний стан винищувачів, які хоче передати нам Словаччина. Мовиться про їхній ступінь модернізації – наскільки вони оновлені, наскільки наближені до рівня сучасних літаків, відповідають теперішнім вимогам до літаків подібного типу.

Денис Попович Військовий оглядач Стосовно технічного стану літаків, то, думаю, що немає жодних сумнівів, що вони є справними й будуть здатні воювати в повітрі.

Детальну інформацію поки не розголошують

Також Попович наголосив, що подробить про ці винищувачі ми не дізнаємось. Міноборони та Генштаб Збройних Сил України вирішили не розголошувати цю інформацію та засекретили її.

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"На мою думку, це доволі нормальний подарунок. Тим паче, що про нього казали й раніше", – зауважив військовий оглядач.

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