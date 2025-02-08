Працюють на малих висотах: головні завдання для літаків "Міраж" в Україні

Нещодавно в Україну прибули французькі винищувачі Mirage 2000. Хоча ці літаки не є надсучасними, вони здатні виконувати важливі завдання, зокрема запускати ракети Storm Shadow по Росії, знищувати крилаті ракети та безпілотники.

Крім того, за наявності відповідного обладнання "Міражі" можуть брати участь у штурмових операціях. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, підкресливши, що французькі винищувачі здатні виконувати складні завдання на малих висотах.

Дивіться також Вже не вперше успішно збили: що відомо про КАБи, які приносять страшні руйнування

Як "Міражі" працюватимуть в Україні

Виробництво "Міражів" було завершене наприкінці 1990-х років. Остання партія була виготовлена в рамках контракту з Грецією, коли вони замовили додаткові Mirage для поповнення своїх авіаційних сил. До 2007 року французька сторона виконала цей контракт, і після його завершення виробництво "Міражів" припинилося, а лінію зібрання було закрито.

За словами авіаексперта, модернізація та модифікація "Міражів" не була передбачена з самого початку. Хоча французи додали певні оновлення, літаки залишаються не зовсім сучасними. Їх просто замінюють на винищувачі Rafale.

Французи щось доробляють, переробляють, додають, приводять до ладу і наприкінці отримують такий більш-менш придатний на щось літак, але він все одно не дуже сучасний,

– пояснив Костянтин Криволап.

Основною метою використання "Міражів" в Україні стане "доставка" ракет Storm Shadow/SCALP до Росії, а також участь у протиповітряних місіях, зокрема для збиття російських крилатих ракет і дронів.

Проте ці літаки також можуть використовуватися для штурмових операцій. Хоча вони не можуть зрівнятися за ефективністю A-10 Thunderbolt, "Міражі" здатні працювати на малих висотах і виконувати складні завдання по ворожій штурмовій авіації, якщо будуть оснащені відповідним обладнанням.

Зазначимо, що Україна отримала не тільки Mirage 2000, а й винищувачі F-16 від Нідерландів. Однак про кількість отриманих літаків наразі невідомо.