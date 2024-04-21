Планували втекти з України: у поліції розповіли про мотив нападу на поліцейських

Надвечір 21 березня з'явилася інформація про те, що в Одеській області вдалося затримати чоловіків, що стріляли у поліцейських на Вінниччині. У Нацполіції розповіли, що підозрювані могли перевозити гранати.

Зловмисники планували втекти за кордон. Про це в етері телемарафону розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна.

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Нападники перевозили гранати

Бережна розповіла, що нападники перебували в закинутів будівлі у Одеській області та мали намір виїхати за кордон.

Вони кажуть (затримані – 24 Канал), що перевозили бойові гранати, ніби, це стало причиною (нападу – 24 Канал), але як це було насправді, це встановить слідство, коли будуть знайдені речові докази,

– розповіла речниця.

Вона також додала, що поліцейський Максим Зарецький, який загинув захищаючи свого напарника, все ж зробив декілька пострілів та поранив одного із нападників.

Із затриманими наразі працюють слідчі, поліцейські та прокуратура.