На Вінниччині у ставку втопився 2-річний хлопчик
Джерело:Суспільне
На Вінниччині у ставку втопився маленький хлопчик. Йому було лише 2 рочки.
Трагедія сталася 10 вересня біля села Майдан Чапельський Лука-Мелешківської громади. Про це розповів староста Сокиринецького старостинського округу Олег Тернопільський.
Зверніть увагу На Рівненщині втонув 12-річний хлопчик: його друга врятував рибалка
На Вінниччині втопився маленький хлопчик
За словами Тернопільського, сім'я не місцева. Батько дитини орендує у громаді ставок. Трагедія сталася, коли люди приїхали до водойми.
Наразі правоохоронці зʼясовують причину загибелі хлопчика. Речниця ГУ НП в області Заріна Маєвська зазначила, що за цим фактом відкрили два кримінальних провадження. Перше – за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини. А друге – за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування.
Висновок судово-медичної експертизи буде за місяць-півтора.
Інші подібні трагічні випадки
- Нагадаємо, що раніше на Рівненщині на водоймі загинув 12-річний хлопчик. Його друга встиг врятувати рибалка. Трагедія сталася у селі Бабка Вараської міської територіальної громади. Дитина потонула у річці Стир.
- У Вінниці у річці Південний Буг втонула дитина. 12-річний хлопчик хотів доплисти до острівця. Але, на жаль, дитина пішла під воду.
- А в Ізюмському районі на Харківщині рятувальники знайшли тіло неповнолітньої дівчинки. Вона потонула під час купання на річці Сіверський Донець. Розшукати мертву дитину вдалося лише на другий день після її загибелі. Дівчинці було лише 14 років.