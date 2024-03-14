На Вінниччині є влучання дрона у житловий будинок

Російські військові ввечері 15 березня запустили дрони-камікадзе по Україні. Відомо, що "Шахед" влучив у житловий будинок на Вінниччині.

Пізно ввечері російські військові запустили кілька груп "Шахедів" по Україні. Дрони-камікадзе долетіли також до Вінницької області, де один із них влучив у житловий будинок.

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Ворог атакував житловий будинок

Детальніше про це розповів глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він зазначив, що в області зафіксували влучання БпЛА у житловий будинок.

Відомо, що трьох людей госпіталізували. На місці продовжують виконувати свою роботу відповідні служби.

Прохання не нехтувати сигнали повітряної тривоги! До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких!

– наголосив він.

Звернімо увагу, що станом на 22:15 повітряна тривога зберігається на Хмельниччині та Вінниччині. Не покидайте укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може вберегти ваше здоров'я та життя!

Фото наслідків атаки "Шахедами" на Вінниччині / Фото Суспільне

Вибухи на Хмельниччині