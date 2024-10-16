На Вінниччині працює ППО: ворог атакує "Шахедами"

Повітряні сили ЗСУ попередили, що на Вінниччину летять дрони-камікадзе типу "Шахед". В регіоні працює протиповітряна оборона.

Військові попередили про тривогу у Вінницькій області орієнтовно о 22:29 15 жовтня. Небезпека там тривала всю ніч та продовжується станом на 6:08 16 жовтня.

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Що відбувається на Вінниччині

В області працює ППО,

– заявили в телеграм-каналах станом на 6:06 16 жовтня.

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 5:57 повідомляли про рух "Шахедів":

на Київщині️ курсом на Захід;

в центрі Полтавщини, декілька в районі Лубни, біля Кременчука ️ курсом південно-західним;

на Кіровоградщині️ курсом на Захід;

на півдні Черкащини️ південно-західним курсом;

на півночі Вінниччини ️ північним курсом на Житомирщину;

на Сумщині в районі Ромни️ курсом на схід.

Станом на 6:14 влада Вінницької області не повідомляла про наслідки атаки ворога.

До речі, орієнтовно о 6:00 у телеграм-каналах повідомили про звуки вибухів у Київській області. Перед цим на регіон рухались ворожі дрони.