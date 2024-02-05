Реанімувати не вдалося: у Вінниці спалахнула багатоповерхівка, є жертва

5 лютого 2024, 10:42
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Джерело:

ДСНС

Ввечері 4 лютого у Вінниці спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку. На жаль, не минулося без жертв.

Загоряння сталося в одній з квартир на третьому поверсі. На підлозі коридору надзвичайники виявили чоловіка без ознак життя. 

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Чоловіка намагалися реанімувати, втім, не вдалося

Загоряння в багатоповерхівці сталося ввечері неділі. Чоловіка винесли з задимленої оселі на вулицю.

Лікарі намагалися людину реанімувати, однак, врятувати життя 68-річному чоловіку не вдалося,
– повідомили в ДСНС.

Рятувальники оперативно евакуювали з під'їзду 55 мешканців. Ймовірно, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки.

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Пожежа спалахнула в одній з квартир / Фото ДСНС

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

У Львові горів геріатричний пансіонат

  • Ввечері 28 січня у Львові на вулиці Медової печери спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті. З будівлі евакуювали понад 200 людей.
  • На жаль, не минулося без жертв. Від численних опіків і отруєння продуктами горіння загинув чоловік. 
  • Очільник ОВА зазначив, що Однією з версій, чому могла статися пожежа, є куріння у кімнаті. Водночас Максим Козицький зазначив, що причину займання встановлюють правоохоронці.

Автор: Юлія Муріна