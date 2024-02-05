Реанімувати не вдалося: у Вінниці спалахнула багатоповерхівка, є жертва

Ввечері 4 лютого у Вінниці спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку. На жаль, не минулося без жертв.

Загоряння сталося в одній з квартир на третьому поверсі. На підлозі коридору надзвичайники виявили чоловіка без ознак життя.

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Чоловіка намагалися реанімувати, втім, не вдалося

Загоряння в багатоповерхівці сталося ввечері неділі. Чоловіка винесли з задимленої оселі на вулицю.

Лікарі намагалися людину реанімувати, однак, врятувати життя 68-річному чоловіку не вдалося,

– повідомили в ДСНС.

Рятувальники оперативно евакуювали з під'їзду 55 мешканців. Ймовірно, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки.

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Пожежа спалахнула в одній з квартир / Фото ДСНС

У Львові горів геріатричний пансіонат

Ввечері 28 січня у Львові на вулиці Медової печери спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті. З будівлі евакуювали понад 200 людей.

На жаль, не минулося без жертв. Від численних опіків і отруєння продуктами горіння загинув чоловік.

Очільник ОВА зазначив, що Однією з версій, чому могла статися пожежа, є куріння у кімнаті. Водночас Максим Козицький зазначив, що причину займання встановлюють правоохоронці.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.