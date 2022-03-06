Вінниця, Маріуполь, Ірпінь, – Генштаб назвав "найгарячіші" напрямки боїв 6 березня
6 березня 2022 , 18:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія вже 11-й день веде підлу та криваву війну проти України. Ворог активізувався у Маріуполі, Ірпені та завдав ракетних ударів по Вінниці.
Обстріли агресора не припиняються
Повідомляється, що російський ворог близько 14-ї години завдав масований ракетний удар по аеропорту "Вінниця".
До теми Міноборони Молдови категорично заперечує, що з Придністров'я запускали ракетиВажливо. Раніше повідомлялося, що російські війська випустили по Вінниці 8 ракет. Внаслідок удару, на жаль, є загиблі.
Також протягом дня гаряче було в Маріуполі та Ірпені, де не припинялися обстріли агресора.
- Зауважимо, що 6 березня мала відбутися друга спроба вивезення цивільних з Маріуполя. Проте російські війська знову обстріляли цивільних.
- Маріуполь перебуває під безперервним обстрілом, через що люди тривалий час ховаються у підвалах. У місті – гуманітарна катастрофа.
- Відомо, що окупанти оточили північні околиці Києва. Зокрема, Ірпінь та Бучу. Під час евакуації з Ірпеня загинуло восьмеро людей.
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