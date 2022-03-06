Вінниця, Маріуполь, Ірпінь, – Генштаб назвав "найгарячіші" напрямки боїв 6 березня

6 березня 2022 , 18:49
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія вже 11-й день веде підлу та криваву війну проти України. Ворог активізувався у Маріуполі, Ірпені та завдав ракетних ударів по Вінниці.

Обстріли агресора не припиняються

Повідомляється, що російський ворог близько 14-ї години завдав масований ракетний удар по аеропорту "Вінниця".

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Важливо. Раніше повідомлялося, що російські війська  випустили по Вінниці 8 ракет. Внаслідок удару, на жаль, є загиблі.

Також протягом дня гаряче було в Маріуполі та Ірпені, де не припинялися обстріли агресора.

  • Зауважимо, що 6 березня мала відбутися друга спроба вивезення цивільних з Маріуполя. Проте російські війська знову обстріляли цивільних.
  • Маріуполь перебуває під безперервним обстрілом, через що люди тривалий час ховаються у підвалах. У місті – гуманітарна катастрофа.
  • Відомо, що окупанти оточили північні околиці Києва. Зокрема, Ірпінь та Бучу. Під час евакуації з Ірпеня загинуло восьмеро людей.

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Автор: Михайло Гема