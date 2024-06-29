Випадки примусової мобілізації все ще є, але вони не масові, – Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що наразі існують поодинокі випадки, коли представники держави використовують ті чи інші примусові інструменти. Проте, за його словами, вони не є масовими.

Радник Андрія Єрмака розповів в інтерв'ю "Новини.LIVE", що ми воюємо за демократичні цінності. За його словами, на жаль, ідеального світу та життя не існує й після 2 років війни треба побороти внутрішні страхи, пише 24 Канал.

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Що сказав Подоляк про випадки примусової мобілізації

Михайло Подоляк сказав, що не всі готові визнати, що війна є надскладною та попри страхи до неї треба долучатися.

Також не всі готові до довгої складної комунікації. Зокрема, мовиться про тих, хто організовує бусики.

Вони готові до більш короткої комунікації, відповідно репресивного кшталту… Ідеальних конструкцій не буває. Хотілося б мати ідеальну розмову, де з одного боку держава розставляє правильні акценти, а з іншого – суспільство попри свої страхи теж розуміє, про що йдеться. Але так не працює, люди різні, вони використовують ті технології, які є для них зрозумілими,

– сказав Михайло Подоляк.

За його словами, якщо ми говоримо про бусики чи інші репресивні методи, треба подивитися відсоток, скільки таких випадків нараховується в певному ТЦК і чи є вони системними.

"Мені здається, що цифра непорівнянна поміж тими, кого забирають насильно захищати країну і хто йде це робити добровільно", – сказав радник глави ОП.

Він також пояснив, що ми живемо в хейтові інформаційні часи. Тобто один випадок примусової мобілізації буде інформаційно масштабований.

За словами Михайла Подоляка, такі випадки активно використовує Росія. Адже це контрінформація та контрпропаганда.

До речі, 11 червня у місті Мерефа Харківської області трапилась сутичка між працівниками ТЦК і цивільними. Детальніше про неї читайте за посиланням.