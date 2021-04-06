Випадково вистрелив у голову: у бойовиків на Донбасі чергова втрата

Поблизу окупованої Горлівки проросійський бойовик загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю. Окупант отримав смертельне кульове поранення у голову.

У лавах бійців збройних угрупувань Росії знову втрата, однак небойова.

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Бойовик вистрелив собі у голову

За даними розвідки, 5 квітня поблизу населеного пункту Горлівка, що на тимчасово окупованій території, боєць російських окупаційних військ загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Бойовик порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову.

Водночас в оперативно-тактичному угрупованні "Північ" наголосили, що їхні частини та підрозділи продовжують дотримуватись режиму припинення вогню, стримувати агресора та боротися за територіальну цілісність та незалежність України.

Що відомо про втрати окупантів