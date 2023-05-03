До кінця місяця напрацюємо проєкт, – "Слуга народу" про складнощі з доплатами військовим
У квітні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 8312, за яким військовим мали повернути доплати у 30 тисяч гривень. Однак механізм цих доплат потрібно ще доопрацювати.
Про це 24 Каналу розповів народний депутат "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. За його словами, депутати дійсно ухвалили законопроєкт, за яким повернули виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень.
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Однак потім один із депутатів подав передбачену законом постанову у зв'язку з певними порушеннями, які не дозволяли голові Ради підписати законопроєкт.
Готуємо новий законопроєкт
Як наголосив Веніславський, саме щодо постанови до Верховної Ради надійшло звернення від керівників з сектору оборони. Вони пропонують не розглядати цю постанову, а доопрацювати механізм виплат та загальну систему матеріального стимулювання для військових.
До прикладу, новий законопроєкт не регулює виплат для строковиків, які з початку воєнного стану, не можуть закінчити службу. Або ж є питання щодо курсантів військових вишів, які отримають досить невеликі гроші.
Веніславський прокоментував ситуацію з виплатами 30 тисяч для військових: дивіться відео
Тому у Верховній Раді створили робочу групу, куди увійдуть люди з Міноборони, ЗСУ, інших силових структур, нардепи та представники Кабміну. Вони працюватимуть над новим законопроєктом, який регулюватиме виплати для військових.
Вчора ми розблокували механізм підписання законопроєкту. Зараз жодних затримок з процедурою немає. А паралельно йде започаткування нового законопроєкту, який буде вносити зміни до закону, що регулює порядок виплат. Це буде новий законопроєкт, який ми напрацюємо і, я переконаний, дуже швидко ухвалимо,
– зазначив Веніславський.
Виплати у 30 тисяч гривень для військових: коротко
- 1 лютого 2023 року в Україні скасували додаткові виплати для військових завбільшки у 30 тисяч гривень. Вже 24 березня була опублікована петиція з проханням повернути ці доплати. Згодом Верховна Рада проголосувала за повернення цих виплат, але законопроєкт ще не підписали.
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