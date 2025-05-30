В Україні удосконалили систему виплат грошової допомоги родинам загиблих воїнів

За рішенням Кабінету міністрів України змінено порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей. Це стосується виплат родинам загиблих на війні Героїв.

Також нова постанова врегулювала ситуацію, коли військового не ідентифікували спочатку, а також тих, хто зник безвісти. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що змінилося в наданні грошової допомоги родичам загиблих на війні

Документ визначає, що якщо військовий загинув унаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаних з виконанням службових обов’язків чи проходженням військової служби, то його рідні отримують право на допомогу з дати складання актового запису про смерть. До цього відлік вівся від дати, зазначеної у свідоцтві про смерть. На військовозобов'язаних і резервістів ці норми також поширюються.

Якщо загиблу людину не було ідентифіковано спочатку, то право на допомогу родина отримує з дати внесення відповідних даних щодо упізнання до актового запису про смерть

Для сімей осіб, які спочатку були визнані зниклими безвісти, а потім їхню смерть зареєстрували офіційно, право на допомогу надається з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

Відтепер Міністерство оборони України зможе самостійно визначати порядок і умови виплати допомоги у разі загибелі родича під час виконання службових обов'язків у період воєнного стану. Так узгоджена постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги.

У міністерстві пояснюють, що ці нововведення мають на меті зробити систему виплат зрозумілішою та більш справедливою.

Нагадаємо, родини загиблого на війні військового може отримати від держави допомогу на поховання. Її нараховує військова частина в розмірі 15 140 гривень. Рідні мають звернутися до органів місцевої влади зі заявою про отримання допомоги та відповідними документами.