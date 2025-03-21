Хто з військових може отримати 1 мільйон гривень: у Міноборони зробили нову заяву

У Міноборони уточнили виплати військовим. Стало відомо, які категорії захисників мають право на виплату одноразової винагороди у розмірі мільйона гривень.

Для забезпечення соціальної справедливості положення ініціативи "Контракт 18 – 24", яка передбачає виплату одноразової грошової винагороди в 1 мільйон гривень, поширено й на військовослужбовців, які після 24 лютого 2022 року вступили на військову службу у віці до 25 років, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

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Кому з військових виплатять мільйон гривень

Право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ, які відповідають таким критеріям:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою (13 лютого 2025 року);

не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

Водночас особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають, навіть якщо відповідали віковим критеріям.

Винагорода виплачується одноразово за весь період служби та перераховується на картковий рахунок військовослужбовця. Для тих, хто брав участь у бойових діях менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року), сума нараховується пропорційно: 1/6 від 1 000 000 гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.