Як Росія вже виправдовується за погрози атакувати кораблі у Чорному морі
У Кремлі вже почали виправдовуватись за свою заяву про те, що нібито Росія всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатиме як потенційних перевізників військових вантажів.
Хоча ще 19 липня Кремль заявив про нібито відкликання гарантій безпеки судноплавства, та вже 21 липня Росія почала у розповідях росЗМІ виправдовуватись та пояснювати свою позицію, пише 24 Канал.
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Що цього разу заявила Росія
Заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін поспішив пояснити, що нібито Кремль розглядатиме всі кораблі, що йдуть по акваторії Чорного моря, як такі, що несуть військові вантажі, та перед тим, як вживати заходів, оглядатиме судна.
Мається на увазі, ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так,
– заявив Вершинін.
Він додав, що, мовляв, питання транзиту кораблів у Чорному морі ще обговорюватимуть під час можливих нових контактів Путіна та Ердогана.
До речі, до такої заявив він вдався після того, як Україна відповіла Кремлю аналогічними словами про російські кораблі як "законні цілі" у морі.
Що цьому передувало
- 19 липня Росія заявила про відкликання гарантій безпеки мореплавцям щодо всіх суден, які після 20 липня прямуватимуть в акваторії Чорного моря до українських портів. Тоді Кремль сказав, що всі ці кораблі розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- Зокрема, країна-терорист заявила, що низку морських районів у північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Простіше кажучи, вороги сказали, що атакуватимуть всі судна, які рухатимуться до українських портів.
- У відповідь Україна заявила, що російські кораблі у Чорному морі – теж "законна ціль". У нашому МЗС пояснили, що Росія сама перетворила Чорне море на зону небезпеки першочергово для російських суден та кораблів, які прямують в Чорне море в напрямку морських портів Росії та українських морських портів на тимчасово окупованих територіях України.
- Українська сторона сказала, що з півночі 21 липня всі російські кораблі також розглядатимуться Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.
- У відповідь на заяву України в Кремлі виникла істерика і там заявили про нібито "непередбачувані дії" Києва.