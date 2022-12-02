Виправдовував захоплення Криму: СБУ викрила митрополита Кіровоградської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП. Він виправдовував захоплення Криму.

Про це розповіли у пресслужбі відомства. Так, СБУ зібрала усі докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ МП у підривній діяльності проти України.

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У чому звинувачують митрополита

Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема Криму.

Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території Росії.

Як стало відомо, у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях Росії. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами".

У підсумку митрополиту повідомили про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Наразі триває досудове розслідування.

Митрополиту повідомили про підозру / фото СБУ

Перевірка СБУ УПЦ МП: що відомо

22 листопада СБУ завітала до Києво-Печерської лаври з обшуками.

25 листопада СБУ обшукала Чернівецько-Буковинську єпархію УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.

Згодом СБУ провела обшуки у храмах УПЦ МП в Івано-Франківську та на Тернопільщині.

30 листопада співробітники Служби безпеки також завітали з обшуками й на Закарпаття.

1 грудня Служба безпеки перевірила монастир УПЦ МП на Закарпатті. Там черниці закликали до "пробудження матушки-Руси".

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