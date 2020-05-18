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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Випуск новин за 12:00: Заява Зеленського про Крим. Пікет медиків у Харкові

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 18 травня станом на 12:00 – в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу Володимир Зеленський заявив, що настане час, коли анексований Крим повернеться до України. У Харкові на акцію протесту вийшли працівники швидкої. Кілька десятків водіїв, фельдшерів і медсестер обурені відсутністю обіцяних виплат за роботу з хворими на коронавірус.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Пляжному сезону в Україні все ж бути. МОЗ дозволить купатися в морі та річках. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. 

На кордонах Румунії скупчилося близько 16 тисячі громадян. Все через пом'якшення карантину та відкриття контрольно-пропускних пунктів.

Підозру активісту Сергію Стерненку в СБУ таки не вручили. Його викликали як потерпілого у справі для ознайомлення з її матеріалами.

Керівництво Росії постане перед правосуддям за збиття Малайзійського "Боїнга" МН-17.

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: Анексія Криму Новини Харкова Випуск новин
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