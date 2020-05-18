Випуск новин за 12:00: Заява Зеленського про Крим. Пікет медиків у Харкові
У випуску новин за 18 травня станом на 12:00 – в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу Володимир Зеленський заявив, що настане час, коли анексований Крим повернеться до України. У Харкові на акцію протесту вийшли працівники швидкої. Кілька десятків водіїв, фельдшерів і медсестер обурені відсутністю обіцяних виплат за роботу з хворими на коронавірус.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Пляжному сезону в Україні все ж бути. МОЗ дозволить купатися в морі та річках. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
На кордонах Румунії скупчилося близько 16 тисячі громадян. Все через пом'якшення карантину та відкриття контрольно-пропускних пунктів.
Підозру активісту Сергію Стерненку в СБУ таки не вручили. Його викликали як потерпілого у справі для ознайомлення з її матеріалами.
Керівництво Росії постане перед правосуддям за збиття Малайзійського "Боїнга" МН-17.
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