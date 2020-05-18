Випуск новин за 12:00: Заява Зеленського про Крим. Пікет медиків у Харкові

У випуску новин за 18 травня станом на 12:00 – в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу Володимир Зеленський заявив, що настане час, коли анексований Крим повернеться до України. У Харкові на акцію протесту вийшли працівники швидкої. Кілька десятків водіїв, фельдшерів і медсестер обурені відсутністю обіцяних виплат за роботу з хворими на коронавірус.

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