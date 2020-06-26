У випуску новин за 26 червня станом на 14:00 – спалах коронавірусу зафіксували на столичному ринку "Троєщина" у Києві. Там інфікувалися 5 працівників. Ситуація з паводками залишається найскладнішою в 15 районах Івано-Франківщини. Також потерпає Закарпаття та один район Львівщини.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Києві можуть повернути жорсткий карантин. Усе через швидкі темпи зростання кількості хворих на коронавірус. Прокуратура Вінницької області спільно з СБУ та ДБР затримали трьох осіб, які вимагали у місцевого підприємця неіснуючий борг, прикриваючись зв'язками в Офісі Президента. Кількість нових хворих на коронавірус перетнула психологічну позначку. За минулу добу медики підтвердили 1 109 нових випадків інфікування.