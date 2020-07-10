У випуску новин за 10 липня станом на 14:00 – суд продовжив розгляд позову Медведчука про заборону продажу книги про українського дисидента Василя Стуса. Під будівлею установи зібралася сотня людей. У Києві можуть повернути жорсткий карантин через збільшення захворюваності на COVID-19. За словами мера Віталія Кличка, кожен четвертий заклад столиці порушує правила.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Лемури опинилися під загрозою вимирання. Все через інтенсивну вирубку лісів та розорювання земель на Мадагаскарі – природному ареалі проживання цих приматів.

Всесвітня організація охорони здоров'я створила комісію для розслідування власних дій під час пандемії COVID-19. Її очолили колишній прем'єр Нової Зеландії та експрезидент Ліберії.

У зоопарку Китаю влаштували справжнє свято панді Джінху, якому виповнилося 10 років. На день народження тварини запросили дітей, які народилися з нею в один день.

На Полтавській трасі сталася аварія: не поділили дорогу вантажний автомобіль MAN, легковий Ford та вантажний мікроавтобус Volkswagen. Внаслідок зіткнення загинули 3 людей.